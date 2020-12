12. Spieltag Gelungenes Terzic-Debü: Reus sichert BVB-Sieg in Bremen

"Ich fand sehr gut und bin stolz drauf, dass wir von Anfang bis Ende alles gegeben haben. Spielerisch war es noch nicht das, wie wir uns das bis zum Ende vorstellen. Viel wichtiger ist aber, dass wir eine Reaktion gezeigt haben", sagte Terzic dem TV-Sender Sky und lobte seine Mannschaft, dass sie "den Sieg verteidigt hat". Auch Matchwinner Reus stellte heraus, "dass wir eine gute Mannschaft sind, wenn wir alles zusammen machen". Der Nationalspieler merkte an, dass es "in der kurzen Zeit unheimlich schwierig" für Terzic gewesen sei. Das habe er in den letzten zwei Tagen gemeistert.