12. Spieltag Derby-Auswärtssieg: Bayer als Tabellenführer in Bayern-Hit

Für die Kölner, die fast genau ein Jahr zuvor am 14. Dezember 2019 durch ein 2:0 gegen Bayer die entscheidende Siegesserie zum Klassenverbleib gestartet hatten, war die bittere Niederlage ein herber Rückschlag nach sieben Punkten aus den vorherigen drei Spielen. In die letzte Punktpartie des Jahres am Samstag in Leipzig gehen die Kölner als Tabellen-15. Immerhin: Kapitän Jonas Hector kam ab der 65. Minute zu seinem Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause.

Die Leverkusener wollten den FC augenscheinlich überrumpeln und ihm das frisch gewonnene Selbstvertrauen direkt nehmen. "Das ist typisch für Leverkusen", sagte Horn. Als das frühe 0:1 fiel, waren schon 4:0 Torschüsse, 3:0 Eckbälle und 80 Prozent Ballbesitz für die Gäste notiert. Nach einem Freistoß von Nadiem Amiri und einer zu kurzen Kopfball-Abwehr von Sebastiaan Bornauw traf Weiser - das vollendete die kuriose Geschichte dieses Treffers - mit dem schwachen linken Fuß. Ein Tor für die Jahresrückblicke war dann das 0:2, als Diaby von der Mittellinie ein Solo startete und es mit einem Treffer vollendete.

In der zweiten Hälfte ging es fast mühelos weiter. Schick nach Vorlage des starken Diaby und Wirtz auf Ablage von Bailey beseitigten schnell alle Zweifel am achten Leverkusener Sieg im zwölften Saisonspiel.

