12. Spieltag Bayern stolpern in Augsburg - Müller: "Rückschlag"

Der BVB kann mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am Samstag sogar bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken. Bei der zweiten Saisonniederlage machte das Team von Nagelsmann in der Defensive anfangs erstaunliche Fehler und war offensiv bis auf das Anschlusstor von Robert Lewandowski (38. Minute) ausnahmsweise nicht konsequent. "Was mir Sorge macht ist, dass wir zu wenig Torchancen hatten", monierte Bayern-Schlussmann Manuel Neuer.