12. Mai: Internationaler Tag der Pflegenden Ein Dankeschön an alle, die in der Pflege arbeiten

Stefan Ebert: Der Grundgedanke dieses Tages war, an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale, zu erinnern – sie wurde 1910 in Florenz geboren. Seit ein paar Jahren wird der 12. Mai genutzt, um pflegenden Personen zu danken und um auf die prekäre Situation in der Pflege aufmerksam zu machen. Auch die Kleeblatt Pflegeheime richten an diesem Tag ein Dankeschön an ihre Mitarbeitenden: Gerade jetzt, in dieser doch sehr schwierigen Pandemiezeit, wollen wir die tolle Leistung unserer über 1.100 Mitarbeitenden würdigen.