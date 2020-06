1:2 in Braunschweig Starke zweite Halbzeit reicht der SG nicht

Großaspach - Der Abstieg der Drittliga-Fußballer von Sonnenhof Großaspach rückt näher. Bei sechs ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer elf Punkte. Doch wie ein möglicher Absteiger präsentierten sich die Schwaben zuletzt nicht. Auch bei Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig hinterließ die SG einen starken Eindruck. Doch am Ende stand sie mit leeren Händen da. „Wie in den letzten Partien waren wir wieder die spielbestimmende Mannschaft. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war ein Treffer“, brachte es Trainer Hans-Jürgen Boysen auf den Punkt.