Fußball-WM in Katar "Gracias, Alemania": Spanien kommt mit dem Schrecken davon

Eigentlich hatten sich die beiden Trainer Luis Enrique und Hansi Flick nach dem 1:1 zwischen den beiden Ex-Weltmeistern Spanien und Deutschland für das Finale am 18. Dezember im Lusial Stadion verabredet - "als wären wir ein Paar", so der spanische Coach damals launig. Am Ende aber war die gegenseitig versicherte Zuneigung nicht groß genug: Mit der Pleite gegen Japan sorgte Spanien mit dafür, dass die DFB-Auswahl nach Hause fliegen musste. Deutschlands wenig ruhmreiche Auftritte und das dünne 4:2 gegen Costa Rica zum Schluss wiederum verhalf den Spaniern mit in die K.o.-Phase des Turniers.