12. Bundesliga-Spieltag Derbysieger Leverkusen weiter Erster - Bayern bezwingt VfL

SEK-Einsatz in Beilstein-Söhlbach

Mutmaßlicher Mafiaboss festgenommen

Schwer bewaffnete Polizisten haben am Dienstagnachmittag ein Gebäude gestürmt und einen 37-Jährigen Italiener festgenommen. Dem mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mann wird vorgeworfen, eine führende Rolle in der Cosa Nostra zu spielen und in Rauschgiftgeschäfte und Erpressungen verwickelt zu sein.