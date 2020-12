11. Spieltag BVB-Debakel gegen Stuttgart - Bayern bleiben Tabellenführer

Ebenfalls durch einen Foulelfmeter ging Leipzig gegen Bremen in Führung. Marcel Sabitzer verwandelte sicher (26.), Dani Olmo legte noch vor der Pause für die Gastgeber nach (41.). Die Sachsen sind in der Liga damit seit Ende Oktober unbesiegt. Bremen dagegen kassierte die dritte Niederlage in Serie und droht in der Tabelle abzurutschen.

Die Gladbacher rotierten drei Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf gleich sechs Positionen und kamen zu Hause gegen die Hertha nicht über ein Remis hinaus. Der Berliner Neuzugang Matteo Guendouzi brachte die Gäste mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (47.) in Führung, Breel Embolo glich aus (70.).

In der Abstiegszone bleiben Mainz als 17. und Aufsteiger Bielefeld als 16. nach ihren Niederlagen in akuter Not. Elvis Rexhbecaj entschied die Partie in Mainz zugunsten der Kölner (55.). In Freiburg trafen Vincenzo Grifo (79./Foulelfmeter) und Wooyeong Jeong (90.+2).

© dpa-infocom, dpa:201212-99-668684/3