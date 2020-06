1:1-Konzerte in Marbach Ein intensiver und besonderer Musikgenuss

Was nach einer Idee aus der Corona-Krise klingt, ist schon im vergangenen Jahr entstanden und jetzt aufgegriffen worden, berichtet Susanne Wichmann, die das Format, das es auch in vielen anderen deutschen Städten gibt, in Marbach initiiert hat. Sie selbst ist Hornistin im Staatsorchester Stuttgart und lebt in Marbach. Überhaupt haben alle Musiker der 1:1-Konzerte einen unmittelbaren Marbach-Bezug. Die Besucher kommen teils aus der Umgebung, aber auch aus der Schillerstadt selbst, so wie etwa Walter Dußler, der am Samstag ebenfalls einem Konzert lauschte. Seine Frau hatte bereits in der Woche zuvor die ganz persönliche Musik genossen und war begeistert, wie Dußler berichtet. Er selbst ist es auch, als er kurz darauf wieder ins Freie tritt: „Das war wunderbar, sehr geglückt und wirklich etwas Besonderes.“