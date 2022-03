11. Internationales Kammermusikfestival auf Burg Schaubeck Musikalische Reise entlang der Donau

Die Coronapandemie hat so manche Besonderheit kreiert – gerade im künstlerischen Bereich. Nun soll es beim Internationalen Kammermusikfestival, das seit 2008 in der stimmungsvollen Tenne auf Burg Schaubeck gefeiert wird, ein weiteres Novum á la Corona geben: eine Konzert-Rochade. Für 2020 war das an Vielfalt so reiche Konzertprogramm „Eine musikalische Reise entlang der Donau“ bereits geplant, musste aber wegen der rasch ansteigenden Fallzahlen schließlich ausfallen.