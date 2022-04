VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld Überlegener VfB kommt über Unentschieden nicht hinaus

Torjäger Sasa Kalajdzic per Handelfmeter (25.) hatte den VfB vor 26.011 Zuschauern in der SchücoArena in Führung gebracht, Florian Krüger (60.) glich aus. Damit hat Stuttgart aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte geholt, während die Arminia seit Mitte Februar auf einen Sieg wartet.