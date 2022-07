109. Tour de France "Sieger der Herzen": Geschke lächelnd nach Paris

Letztmals waren die Deutschen 2019 ohne Tagessieg geblieben. Vorbei sind die Zeiten, als Sprintstars wie André Greipel oder Marcel Kittel die deutschen Radsport-Fans mit Siegen verwöhnten. Entsprechend macht sich Geschke ein wenig Sorgen um die Zukunft. "Es ist keine schöne Entwicklung. Nach den großen Skandalen sind die Nachwuchsrennen in Deutschland alle weggefallen. Als deutscher Nachwuchsfahrer ist es superschwer, den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen. Das wird die nächsten Jahre nicht besser werden", sagte der 36-Jährige der dpa.

Geschke weiter mit Tour-Lust



Gut, dass Geschke auch nach zehn Tour-Teilnahmen noch Lust verspürt. "Ich denke, wenn ich alles verarbeitet habe, werde ich mich im Winter melden und fragen, ob ich die Tour fahren kann", sagte der Tour-Etappensieger von 2015 und scherzte: "Ich bin ja noch ein junger Fahrer, vielleicht kommt die nächsten Jahre noch mehr."

Darauf hofft auch der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann, der bei der Tour noch nicht sein Glück gefunden hat. 2019 ein Mittelhandbruch, 2020 ging er mit einem Schlüsselbeinbruch lädiert ins Rennen und in diesem Jahr war es eine Corona-Infektion kurz vor und ein Sturz kurz nach dem Start. Teamkollege Politt konnte sein Glücksgefühl aus dem Vorjahr nicht wiederholen, auch weil er auf seinem Terrain über das Kopfsteinpflaster Helferdienste für den Gesamtfünften Alexander Wlassow leisten musste. Ähnliche Aufgaben hatte auch Klassikerspezialist John Degenkolb beim DSM-Team. So blieb es beim Sieger der Herzen. "Dafür gibt es in Paris keinen Pokal", meinte zwar Geschke, aber seine Autogramme haben inzwischen eine ganz andere Wertigkeit.