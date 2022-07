109. Tour de France Das bringt der Tag bei der Tour de France

Noch ein Kraftakt:

Neunmal in Serie hat sich Simon Geschke bereits das Bergtrikot auf dem Tour-Podium abgeholt. Wenn er in dem weißen Dress mit den roten Punkten auch Paris erreichen will, muss er auf der letzten Pyrenäen-Etappe unbedingt punkten. Mit 64 Zählern liegt er zwölf Punkte vor Vingegaard und 18 vor Pogacar. Da sich die beiden Top-Stars vermutlich am Schlussanstieg duellieren werden, sollte Geschke möglich am Col d'Aubisque punkten.