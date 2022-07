109. Tour de France Kämna verpasst knapp Gelb - Cort siegt in Megève

"Ich habe das im Berg gar nicht so realisiert, dass ich eine so große Chance auf das Gelbe Trikot hatte. Ich hatte das erst auf den letzten drei Kilometern realisiert. Da bin ich dann Vollgas gefahren. Elf Sekunden hätte ich sicher irgendwo holen können", sagte Kämna, wollte aber nicht groß hadern: "Ich bin jetzt elf Sekunden nach zehn Tagen zurück und Zweiter im Gesamtklassement. Das ist auch nicht so schlecht. Es ist trotzdem kein schlechter Tag. Es war nicht die Riesen-Enttäuschung, weil ich nicht riesig am Träumen war."