Abschieds-Tour Endstation Alpen: Greipel steigt auf der 18. Etappe vom Rad

Nun zieht der Tross ohne ihn weiter. Wichtig sei in erster Linie aber, dass die Tour trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen überhaupt Paris erreicht. "Eine Tour ohne Paris ist keine Tour. Wir brauchen es, dass die Tour bis dahin weiterfährt. Ob das zu verantworten ist, ist die andere Seite", sagte Greipel. Es sei eine "komische Tour" wegen all der Einschränkungen gewesen. Ein bisschen so, "wie mit seinen Kollegen zum Training zu gehen".

Mit all seiner Erfahrung sieht Greipel die Entwicklung der Tour auch kritisch. "Die Tendenz geht dahin: Immer schneller, immer weiter, immer höher", monierte der mit 156 Siegen erfolgreichste Fahrer im diesjährigen Feld. Greipel macht sich so seine Gedanken, auch dass die Fahrer in immer jüngeren Jahren in den Profizirkus gehen. "Ich weiß nicht, ob das gut für die jungen Fahrer ist", sagte Greipel, der bei seinem Team auch als Ratgeber für die Youngster eine wichtige Größe ist. "Während des Corona-Shutdowns war er ein großartiger Mentor für unsere jungen Fahrer", lobte Adams den Deutschen, der eine "positive Kraft" im Team sei.

Er wolle seine Karriere im Israel-Team zu Ende bringen, sagte Greipel. Der Ankunft von Froome steht er positiv gegenüber. "Für die Lebenserfahrung kann man schon noch etwas mitnehmen."

