107. Frankreich-Rundfahrt Das bringt der Tag bei der Tour de France

STRECKE: Nach den Südalpen und dem Zentralmassiv geht es bereits in die Pyrenäen - und das innerhalb der ersten Woche. Das nur 141 Kilometer lange achte Teilstück von Cazères-sur-Garonne nach Loudenvielle hat es am Samstag durchaus in sich. Zwar liegt das Ziel nicht auf dem Berg, aber einfach wird es trotzdem nicht - vor allem im Finale. Nach dem Anstieg zum Port de Balès, dem ersten Berg der höchsten Kategorie bei dieser Tour, wartet noch der 1569 Meter hohe Col de Peyresourde. Danach folgt die halsbrecherische Abfahrt ins Ziel.