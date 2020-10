10.424 Euro pro Sekunde mehr Steuerzahlerbund: Schuldenuhr tickt so schnell wie nie

Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der Schuldenuhr werde damit die Marke von 10.000 Euro pro Sekunde überschritten, erklärte der Verband am Montag. Bund und Länder wollen demnach in diesem Jahr zusammen 330 Milliarden Euro neuer Kredite aufnehmen - der Bund rund 218, die Länder 112 Milliarden. Zuerst hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.