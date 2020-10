100.Geburtstag Die Schweiz feiert ihr Erzählgenie Dürrenmatt

Dürrenmatt wurde 1986 mit dem renommierten Büchner-Preis ausgezeichnet. "Seine Erzählungen, Essays und Theaterstücke, die Mythologie, Wissenschaft und Philosophie umspannen, stellen sich den großen Fragen der Gegenwart mit weitem historischen Horizont, mit exakter Fantasie, mit Weisheit und Witz", meinte die Jury damals.

Weber erzählt in der neuen Biografie auf 750 Seiten "von den vielen kleinen und großen Brüchen in seinem Leben, die ihn zwangen, sich immer wieder neu zu erfinden", so der Verlag Diogenes. Er wertete dafür unter anderem sehr intime und bislang unveröffentlichte Briefe Dürrenmatts an seine erste Frau Lotti Geissler aus.

Diogenes wartet aber im Dezember noch mit einer weiteren Perle auf: dem "Stoffe-Projekt". Der Verlag verspricht in fünf Bänden teils unveröffentlichte Texte und Fragmente, und damit einen Einblick in Dürrenmatts Spätwerk. Zudem legt er Dürrenmatts Werkausgabe mit 37 Bänden in revidierter und neuer Ausstattung auf.

Dürrenmatt lebte bis zu seinem Tod 1990 fast 40 Jahre in Neuchâtel in der Westschweiz. Seine Malerei in Beziehung zum Werk zu setzen, ist eine der Aufgaben des dortigen Centre Dürrenmatt, wie die Leiterin Madeleine Betschart sagt. Das Museum plant allerlei, darunter zuerst die Ausstellung "Dürrenmatt und die Schweiz" (17.1. bis 2.5.2021), in der es das Verhältnis des Pfarrerssohns zur Heimat in seinem literarischen und malerischen Werk beleuchtet: "Distanziert und engagiert zugleich, kritisch und mahnend, zuweilen auch verständnisvoll, aber nie: neutral", wie das Museum schreibt.

Dann folgt "Friedrich Dürrenmatt und die Welt" (15.5 bis 5.9.2021). In seinen Bildern und Geschichten zur Schöpfungsgeschichte, der Theorie des Urknalls, dem Turmbau zu Babel oder der Möglichkeit einer Apokalypse werfe Dürrenmatt "grundlegende Fragen zu Verantwortung und Freiheit des Menschen" auf, schreiben die Veranstalter. Sie seien mit dem heutigen ökologischen Bewusstsein hoch aktuell.

