100. Todestag Der Hetzer mit der Lausbuben-Maske: Ludwig Thoma

Der Schriftsteller setzte mit den in den 1960er Jahren verfilmten "Lausbubengeschichten" dem bayerischen Schlingel, der der Obrigkeit eine lange Nase dreht, ein Denkmal und saß selbst wegen "öffentlicher Beschimpfung einer Einrichtung der christlichen Kirche" in Haft. Gleichzeitig war er in seinen späten Jahren eine Art Hassprediger. Vor 100 Jahren, am 26. August 1921, starb der einstige Rechtsanwalt am Tegernsee.