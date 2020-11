100 Schüler sind nach Hause geschickt worden Erster Corona-Fall an Marbacher Grundschule

Ob wirklich alle 100 Schüler in Quarantäne bleiben müssen, werde man in Absprache mit dem Gesundheitsamt sehen. Die Maskenpflicht an den Schulen im Land gilt erst ab Klasse 5. An den Grundschulen könne, so das Kultusministerium in einer „Handreichung“ zur Maskenpflicht an Schulen von Mitte Oktober, auf die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, weil die ,,Kinderstudie“ der Universitätskliniken im Land ergeben habe, dass das lnfektions- und Übertragungsrisiko bei Kindern bis zum Alter von zehn Jahren deutlich geringer sei.