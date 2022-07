100 Meter bis Siebenkampf Das war die Nacht bei der Leichtathletik-WM

Stabhochsprung:

Jacqueline Otchere belegte Rang zehn. Die 26-Jährige von der MTG Mannheim scheiterte im Finale an 4,60 Metern und verpasste damit auch die Norm für die EM in München in drei Wochen. Am Ende standen 4,45 Meter für Otchere zu Buche, fünf Zentimeter weniger als bei ihrer Saisonbestleistung in der Qualifikation. Den WM-Titel holte sich Olympiasiegerin Katie Nageotte aus den USA mit 4,85 Metern, die sie im ersten Versuch schaffte. Silber ging an ihre höhengleiche Teamkollegin Sandi Morris. Bronze holte Nina Kennedy aus Australien, die 4,80 Meter übersprang.

10.000 Meter:

Weltrekordler Joshua Cheptegei hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. Mit 27:27,43 Minuten gewann der Langstreckenläufer aus Uganda die Goldmedaille. Überraschend sicherte sich der 22 Jahre alte Kenianer Stanley Waithaka Mburu in 27:27,90 Minuten Silber. Die zweite Medaille für Uganda holte Jacob Kiplimo, der in 27:27,97 Minuten Dritter wurde. Deutsche Läufer waren nicht am Start.

Hammerwurf:

Die US-Amerikanerin Brooke Andersen gewann Gold. Mit 78,96 Metern distanzierte sie die Konkurrenz deutlich. Silber sicherte sich die Olympia-Fünfte Camryn Rogers aus Kanada mit 75,52 Metern. WM-Bronze holte Janee' Kassanavoid aus den USA mit 74,86 Metern. Unerwartet war die Frankfurterin Samantha Borutta in der Qualifikation gescheitert.

Siebenkampf:

Sophie Weißenberg liegt nach den ersten vier Disziplinen im Siebenkampf mit 3692 Punkten auf Rang neun. Ihr bestes Einzelresultat war der achte Platz über die 200 Meter. In Führung liegt Nafissatou Thiam aus Belgien, die 61 Punkte Vorsprung hat auf Anouk Vetter aus den Niederlanden. Mit 80 Zählern hinter Thiam liegt die US-Amerikanerin Anna Hall auf dem dritten Platz.