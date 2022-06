100 Jahre Fußballabteilung Große Festivitäten beim TSV Benningen

Es war kein einfacher Start, den der Fußballsport zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Region hatte. Auch nicht in Benningen. Das wird in der fast 60-seitigen Festschrift deutlich, die der TSV 1899 zum 100-jährigen Bestehen der Fußballabteilung erstellt hat. Denn gegenüber dem Turnen war der Fußball demnach als „Lümmelei“ oder „Englische Krankheit“ bezeichnet worden, das Spielen in den Vereinen so gut wie nie gestattet. So wurde ein im Jahr 1919 von den Benninger Sportlern gestellter Antrag zur Gründung einer Fußballabteilung auch abgelehnt. Jedoch ließen sich die jungen Männer nicht aufhalten. Ein Jahr später wiederholten sie den Antrag. Und in der Hauptversammlung im März 1920 im Gasthof Traube wurde er knapp mit 31 zu 30 Stimmen angenommen.