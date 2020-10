100-jähriges Bestehen Warum die Bergwacht kaum Nachwuchssorgen hat

"Wir rechnen das deshalb direkt mit der Person ab", sagt Elena Schlüter, Sprecherin des DRK-Kreisverbands Brilon, zu dem die Bergwacht Winterberg im Hochsauerland gehört. Viele Skifahrer weigerten sich nach einem Unfall aber, die Rechnung dafür zu zahlen. "Wir bekommen da wirklich böse Anrufe", sagt Schlüter. "Und es ist viel administrativer Aufwand."

Auch in Sachen Nachwuchs sehe es bei der Bergwacht Winterberg nicht so gut aus wie im Süden der Republik. "Es gibt schon die eine oder andere Anfrage von Interessenten", sagt Schlüter. Auch an Einsätzen mangle es nicht. "Aber es ist trotzdem nicht so, dass wir uns vor Bewerbern kaum retten könnten." Der DRK-Landesverband in Sachsen vermeldet ebenfalls nur etwa 15 bis 20 Prüfungsabsolventen pro Jahr - bei 19 Bergwachten. Diese seien aber immer öfter gefragt: Wurden 2015 noch 509 Einsätze gemeldet, waren es vier Jahre später 888.

Auch wegen dieser Entwicklung dürfe sich die Bergwacht auf der insgesamt guten Bewerbersituation nicht ausruhen, sagt Bundesleiter Reindl. "Bergrettung braucht es auch in den Bereichen, wo man es vielleicht nicht vermutet." Wichtig seien dafür aber gute Voraussetzungen in allen Bundesländern.

