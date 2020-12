10. Spieltag Leverkusen verlängert Schalker Misere - Trainer Baum sauer

Manuel Baum schimpfte nach dem Spiel über die Fehler seiner Spieler, die allen kämpferischen Einsatz zunichte machten. "Dann kriegen wir zwei Standard-Tore, beim dritten Tor verlieren wir den Ball und selber machen wir unsere Dinger nicht rein - das ist genau der Tenor, den wir in der Kabine haben: Wir sind so sauer auf uns, dass wir es im Moment einfach nicht hinkriegen, das, was wir an Energie und Leistung aufwenden, in Punkte ummünzen", wetterte der Trainer.