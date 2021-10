10. Bundesliga-Spieltag Darüber spricht die Liga: Erholt sich Bayern vom 0:5?

Bayerns Blackout: War es ein einmaliger Münchner Systemabsturz? Darüber rätseln Experten und Fans nach dem historischen 0:5 des FC Bayern in Mönchengladbach. Der DFB-Pokal als Titelchance ist wie im vergangenen Jahr schon nach der zweiten Runde futsch. Der noch in Corona-Isolation weilende Trainer Julian Nagelsmann und seine Stars müssen nach dem kollektiven Versagen im Borussia-Park sehr schnell Antworten finden und im Ligaspiel beim 1. FC Union Berlin am Samstag eine Reaktion zeigen, wie Kapitän Manuel Neuer forderte. "Wir haben nicht diesen Punkt gefunden, wo der FC-Bayern-Wut-Motor angeht", sagte Angreifer Thomas Müller noch in Gladbach. Geht der Motor in Berlin wieder an?