10 000 Arbeitskräfte fehlen Bauwirtschaft ruft nach Zuwanderung

Sorgen bereiten der Branche auch die Preisschübe. Allein im Wohnungsbau betrug der Preisanstieg im November gut 14,5 Prozent, im Straßenbau waren es 5,7 Prozent, so Böll. Über alle Bereiche hinweg habe sich das Bauen um zehn Prozent verteuert. „Wir Bauunternehmer sind leider gezwungen, sie an unsere Kunden weiterzugeben“, erklärt Böll. In diesem Jahr werde sich diese Entwicklung zunächst fortsetzen – wiederum mit einem Plus von zehn Prozent. Wenn die Bauexperten recht behalten, wird sich die Lage dann im zweiten Halbjahr entspannen.

Grund für die extremen Preissteigerungen der vergangenen Monate waren vor allem die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und die weltweit gestiegene Nachfrage nach Baustoffen wie Zement, Holz und Rohre. Baumaschinen seien gar um gut 20 Prozent teurer geworden, fügt Mathias Waggershauser hinzu, der Vizepräsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Nicht zuletzt um unabhängiger von Lieferungen aus fernen Ländern zu werden, sollte zudem mehr auf Recycling gesetzt werden, fordert Waggershauser. Die so gewonnenen Stoffe seien gleichwertig mit neuen. Dennoch gebe es immer noch Ausschreibungen, die Recycling ausschließen.

Die enormen Preissteigerungen haben die Bautätigkeit etwas abgebremst. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ist der Umsatz der Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten um knapp ein Prozent auf rund 13 Milliarden Euro gewachsen. Am günstigsten hat sich dabei noch der Wirtschaftsbau (plus 2,7 Prozent) entwickelt. Zufrieden dürften die Unternehmen mit dem Auftragseingang sein, der knapp 16 Prozent über Vorjahr lag. Auffällig ist dabei der Wirtschaftsbau mit einem Plus von 32 Prozent. Dies spiegele allerdings nicht die allgemeine Lage wider. Grund für den Ordersprung seien vielmehr einige Großprojekte der Bahn, erläutert Waggershauser.

Werden alle Bauprojekt auch realisiert? Seit dem Förderstopp für energieeffiziente Gebäude vor wenigen Tagen sind zumindest Zweifel angebracht. Die Bauwirtschaft fordert von der Bundesregierung eine schnelle Klärung, um die Unsicherheit zu beenden und den Schaden für den Wohnungsbau gering zu halten.