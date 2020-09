1. Spieltag 1899-Coach Hoeneß feiert dank Kramaric erfolgreiches Debüt

So sah es auch Kölns Trainer Markus Gisdol. "Da muss man sich als Trainer zusammenreißen", sagte der frühere Hoffenheim-Coach (2013 bis 2015): "Kann es eine klare Fehlentscheidung sein, wenn einer minutenlang draußen steht und schaut, ob es tatsächlich eine hauchdünne Berührung gab?" Es schien, als habe Schiedsrichter Daniel Siebert die strittige Situation zwischen Czichos und Kramaric zunächst bewusst nicht gepfiffen, um auf die Option der TV-Bilder zu vertrauen. "Ich dachte, was ist jetzt? Du hast es doch gut gesehen, also entscheide selbst", sagte Gisdol, der sich schon am Abend vorher geärgert hatte, als er erfuhr, dass das Spiel wegen steigender Corona-Zahlen doch nicht vor 9200 Zuschauern ausgetragen werden kann: "Als die Nachricht im Fernsehen kam, habe ich sofort ausgemacht."

Kölns Lichtblick war aber der neue Torjäger Sebastian Andersson. Der am Dienstag als Ersatz des zu Hertha BSC abgewanderten Jhon Cordoba verpflichtete Schwede köpfte in der 22. Minute den Ausgleich und war auch am 2:2 von Dominick Drexler (86.) mit einem vorherigen Kopfball an den Innenpfosten beteiligt. "Man hat gesehen, dass sie uns helfen können und auch werden", sagte Gisdol über Andersson und den sogar erst am Mittwoch verpflichteten Slowaken Ondrej Duda.

