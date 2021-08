1. Spieltag Hoffenheimer Fußball-Party in Augsburg

Jacob Bruun Larsen (37. Minute), die Einwechselspieler Sargis Adamyan (79.) und Georginio Rutter (87.) sowie Sebastian Rudy (90.+5) ließen Hoeneß am Spielfeldrand ausgelassen jubeln. Hoffenheim spielte bei hohen Temperaturen am Samstag ganz cool und am Ende brillant auf. Der FCA brach auseinander und ließ sich abschießen. "Es ist bitter, 4:0 zu verlieren", stöhnte FCA-Coach Markus Weinzierl. "Das darf nicht passieren", sagte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Und Torwart Rafal Gikiewicz berichtete von einer "toten Stimmung" in der Kabine.