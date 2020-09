1. Spieltag Bielefeld gelingt beim Bundesliga-Comeback 1:1 in Frankfurt

Eine gefühlvolle Hereingabe von Filip Kostic, der vor einer Woche im DFB-Pokalspiel beim TSV 1860 München (2:1) gesperrt war, nahm Danny da Costa (22.) den Ball volley, drosch ihn aber aus Nahdistanz knapp links am Tor vorbei. Zwei Minuten später sorgte der Frankfurter erneut für Torgefahr - nur vor dem eigenen Gehäuse: Einen Eckstoß von Marcel Hartel lenkte er an den eigenen Pfosten. Und in der 32. Minute hatte wiederum die Eintracht die Gelegenheit zur Führung zu gegen, doch der von Bas Dost klug frei gespielte André Silva konnte Arminia-Keeper Stefan Ortega per Hacke nicht überwinden.