1. Spieltag 0:0 in Wolfsburg: Leverkusen ohne Havertz zu harmlos

Der Niederländer könnte bereits der nächste Topspieler werden, der die Bundesliga Richtung England verlässt. Denn am Sonntag berichtete die Tageszeitung "De Telegraaf" von einem seriösen Interesse von Tottenham Hotspur an dem 28 Jahre alten Mittelstürmer des VfL.

Da die bundesweit einheitlichen Regeln zur Fan-Rückkehr in die Stadien in Niedersachsen erst mit einer Woche Verspätung gelten, saßen gegen Leverkusen nur 500 Zuschauer in der Volkswagen Arena. Sie sahen in der zweiten Halbzeit zwar erneut eine optisch überlegene Bayer-Elf. Doch bissiger waren die "Wölfe".

In der 57. Minute traf der Ex-Leverkusener Admir Mehmedi sogar das Tor, aber sein Vorlagengeber Joao Victor hatte bei diesem schnellen Konter im Abseits gestanden. Dass die Niedersachsen nur drei Tage zuvor bereits in der Europa-League-Qualifikation in Albanien gefordert waren, merkte man ihnen kaum an. Sie verteidigten ihr Tor auch nach dem Ausfall von gleich vier Defensivkräften (Guilavogui, Pongracic, William, Mbabu) energisch und gestatteten den Gästen nur noch eine gute Torchance durch Diaby (64.). In der Schlussphase waren dann die Hausherren näher dran am Siegtreffer.

© dpa-infocom, dpa:200920-99-640549/2