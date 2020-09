1. Runde DFB-Pokal Reus schnörkellos, Bellingham überschwänglich

Doch so wichtig Reus auch ist. Als er in der 57. Minute am Montag beim Drittligisten aufs Feld kam, hatten seine überwiegend blutjungen Kollegen das Spiel schon längst entschieden. Nicht zuletzt dank Jude Bellingham. Jenem 17-Jährigen, der für rund 25 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt war. Und in seinem ersten Pflichtspiel so dominant, so spielprägend und so mitreißend agierte, dass manch einer glänzende Augen bekam. "Dass Lucien Favre ihn im ersten Pflichtspiel direkt in die Startelf stellt, ist schon ein Statement", sagte ARD-Experte Thomas Broich: "Aber man hat auch gesehen, warum. Er war der überragende Mann auf dem Platz."