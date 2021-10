1. Höpfigheimer Flohmarkt Neue Heimat für das alte Lieblingsherz

In der Pandemie viel angehäuft

Babykleidung und ausgediente Schuhe von ihren Söhnen, denen diese entwachsen sind, hat Miriam Röhlich in der Gartenstraße im Angebot. Die Idee, einen Flohmarkt auf dem eigenen Grundstück zu machen, findet sie ebenso wie ihre Mutter Sabrine Vietmeier „richtig gut“. Denn „es hat sich über die Coronazeit viel angehäuft“, klagt die Frau, die vor der Pandemie gern auf Kleiderbazaren die gut erhaltenen Dinge angeboten hat. „Jetzt aber stapelt sich allmählich viel im Schrank“, sagt Miriam Röhlich, die im vergangenen Jahr viele Stücke nach Rumänien gespendet hat.

Eine verzweifelte Aktion

Angela Völker und Madlin Schüle sind zwei von mehreren Aktiven der privaten Initiative „Flutopferhilfe ausm Ländle“, die am Samstag in der Höpfigheimer Kelter dafür sorgten, dass der Bestand an Sachspenden , die für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal eingingen, wieder abnimmt. Denn nur noch bis Ende Dezember dürfen die Helfer die Kelter als Lagerort nutzen, dann ist Schluss.

Doch wohin mit den Sachen, die momentan keinen Absatz finden, weil viele Flutopfer immer noch keine feste Bleibe haben?

Die Flohmarkt-Idee des Bürgernetzwerkes Steinheim kam da gerade recht. Mit ihr lassen sich die Sachspenden nun in Münzen umwandeln: Geld, das weiterhin so dringend im Ahrtal benötigt wird. „Zu hundert Prozent geht der beim Flohmarkt erzielte Geldbetrag als Spende an die Opfer“, garantieren die Helfer, die sich freuten, dass rund ein Zehntel der Sachspenden am Samstag wegging. „Jeder der reingeht, nimmt auch etwas mit. Das liegt daran, dass es wirklich gute Sachen sind und kein Ramsch“, haben die beiden Frauen erfahren, die viele Spenden vorsortiert hatten.

Noch vor Weihnachten soll ein weiterer Flohmarkt dafür sorgen, dass die vielfach hochwertigen Sachspenden, darunter Spielsachen, Geschirr, Töpfe und Kinderwagen, in die Hände von Menschen kommen, die sie benötigen. „Die Zeit eilt, wir müssen sonst den Rest entsorgen und das wäre bitter“, sagte dazu Stephanie Nafzger, eine der beiden Initiatorinnen des Hilfsprojekts.