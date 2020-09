1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart Darum ist Silas Wamangituka der Spieler des Spiels

Aus unserem Plus-Angebot: „Nachschuss“, der Kommentar zum Spiel

Vor dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 (45. Minute) zeigte er sich eiskalt und überlegt, sein Assist zum 3:1 durch Mateo Klimowicz (80. Minute) vereinte starkes Pressing, harte, aber faire Zweikampfführung, sowie Übersicht und Timing. Wamangituka war so bisher an 50 Prozent der bisherigen VfB-Saisontore in der Bundesliga beteiligt und traf – das Pokalspiel in Rostock mit in die Wertung genommen – nun bereits im dritten Pflichtspiel in Serie. Das alles, kombiniert mit der „MeinVfB-Note“ 1,5 (Leser-Note 1,4, über 1 200 Stimmen wurden bisher abgegeben, Stand 27. September, 15 Uhr), macht Wamangituka zu unserem „Man oft he Match“.

Übrigens: Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler mit einer Note bewerten – in unserem Notentool.