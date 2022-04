1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart Als der VfB zum ersten Mal in Mainz antrat

In den Anfangszeiten der Mainzer Bundesligazugehörigkeit war das noch anders. Der VfB eine arrivierte Bundesligamannschaft, die 05er der kleine Emporkömmling. Entsprechend waren die Vorzeichen, als es Anfang 2005 zum ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Mainz kam. Damals noch im alten Stadion am Bruchweg, mit einem gewissen Jürgen Klopp als Trainer. Vor dem 18. Spieltag lag das Team aus Schwaben nur drei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München, dem man vor der Winterpause auswärts noch ein 2:2 abgetrotzt hatte. Zum Auftakt der Rückrunde ging es dann erstmals zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel nach Mainz.