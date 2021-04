1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart Chance für Marcin Kaminski?

Stuttgart - Der Trainer stellt sich auf eine zähe Angelegenheit ein. Denn der 1. FC Union Berlin gehört zu den Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die am besten verteidigen. Weil die Eisernen aus Köpenick eng an ihren Gegenspielern dran sind. „Da braucht es auch von unserer Seite eine gewisse Hartnäckigkeit“, sagt Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) im Stadion an der Alten Försterei.