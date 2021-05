1. FC Köln Retter aus der Rente: Funkel spricht beim FC-Nachfolger mit

Wie die Gespräche mit Stöger verliefen - die wegen eines positiven Corona-Tests des Österreichers virtuell statt in Wien stattfanden - konnten die Fans detailliert in den Medien nachlesen. Stöger, der den FC 2017 nach 25 Jahren Abstinenz in die Europa League führte, wäre grundsätzlich durchaus interessiert. Private Verstimmungen nach seinem Abschied im Dezember 2017 sind ausgeräumt. Zu Heldts Geschäftsführer-Kollegen Alexander Wehrle war der Draht immer eng.

Doch Stöger ist nicht der einzige Kandidat. Manche Medien berichten von insgesamt fünf Anwärtern, andere gar von sieben. Sicher in der Auswahl ist der frühere Bayern-Profi und HSV-Coach Thorsten Fink, der im September seinen Rücktritt bei Vissel Kobe in Japan erklärte. Gleiches gilt für Steffen Baumgart, der den SC Paderborn am Saison-Ende verlässt, aber auch vom Hamburger SV und Hannover 96 umworben ist. Gerüchte gibt es auch um Edin Terzic (soll in Dortmund im Sommer wieder vom Cheftrainer zum Assistenten werden), den früheren FC-Stürmer Bruno Labbadia (zuletzt Hertha BSC) oder André Breitenreiter (zuletzt Hannover).

Die offene Liga-Zugehörigkeit des Tabellenvorletzten vor dem drittletzten Saison-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg erschwert die Verhandlungen für beide Seiten. Dennoch will Heldt in absehbarer Zeit eine Lösung präsentieren. Schließlich sei es das Ziel, "die neue Saison mit dem neuen Cheftrainer zu planen." Ob der FC dann in der 1. oder 2. Liga spielt, liegt in den Händen Funkels. Und bei seiner Nachfolge spricht der Routinier auch ein gewichtiges Wort mit.

