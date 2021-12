1. FC Köln gegen VfB Stuttgart Das könnte die Startelf von Pellegrino Matarazzo sein

Das hat selbstredend auch der 1. FC Köln vor – und so stellte Steffen Baumgart am Freitag schon eine Art Erfolgsrechnung auf. „Wir sollten mit unseren aktuell 22 Punkten zufrieden sein, wissen aber, was wir besser machen können“, sagte der FC Coach also: „Ich gehe davon aus, dass wir gute Möglichkeiten haben, auf 25 zu kommen.“