1. FC Köln Funkel nach Wechselbad: "Scheint nicht immer die Sonne"

Die Niederlage gegen Freiburg war deswegen so fatal, weil der FC zwei Spieltage vor dem Saisonende weiter Vorletzter ist. Im Falle eines Sieges wäre er auf den rettenden 14. Platz gesprungen. Zwei Erfolge bei Hertha BSC und gegen Absteiger FC Schalke 04 sind nun wohl Pflicht, um den siebten Abstieg in die 2. Liga in nur 23 Jahren zu vermeiden. "Ob wir beide gewinnen müssen oder ein Sieg reicht, muss man abwarten", sagte Funkel, auch hier betont gelassen: "Wir streben auf jeden Fall zwei Siege an." U21-Nationalspieler Ismail Jakobs glaubt jedenfalls noch an die erneute Kehrtwende. "Wir müssen als Mannschaft geschlossen bleiben, Herz zeigen und dürfen niemals aufgeben", sagte er.