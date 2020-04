1. April Die besten Aprilscherze aller Zeiten

Stuttgart - „April, April“ schallt es am ersten des Monats quer durch die Republik. Der 1. April ist der Tag, an dem sich Scherzkekse mal so richtig austoben dürfen. Ob Sie Ihren Kollegen im Kopierraum einschließen oder Ihrer Frau das Nachbarskind als Ihre uneheliche Tochter vorstellen - erlaubt ist, was Spaß macht.