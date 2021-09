007-Darsteller Daniel Craig hat am letzten Bond-Drehtag geweint

"Es hat geregnet draußen. Im Pinewood-Studio applaudierte die ganze Crew. Es war sehr bewegend - ein Anti-Klimax. Es waren fast 16 Jahre meines Lebens. Aber James Bond hat nicht geweint - ich habe geweint", sagte der 53-Jährige der "Bild". Der öfter wegen der Corona-Pandemie verschobene Film feiert am Dienstag in London seine Weltpremiere. Der Film kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos.