007-Abenteuer Countdown läuft: Erster Teaser zum neuen James-Bond-Film

"Keine Zeit zu sterben" soll am 2. April 2020 in den deutschen Kinos starten. Regie beim 25. James-Bond-Film führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga. An der Seite von Craig, Lynch und de Armas wird Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") den Bösewicht spielen. Außerdem gehören wie zuletzt in "Spectre" (2015) erneut Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris und Ben Whishaw zur Besetzung des Films. Auch Christoph Waltz soll laut Insidern für einen Auftritt als Oberschurke Blofeld zurückkehren.