0:0 beim FC Gießen VfB Stuttgart II lässt nichts anbrennen

Giessen - Frank Fahrenhorst war zufrieden: „Wir haben in 90 Minuten nur eine Torchance des Gegners zugelassen“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II nach dem 0:0 beim FC Gießen. Vorne hatte die U21 der Weiß-Roten in der Anfangsphase zwei sehr guten Chancen durch Joel Richter und Marcel Sökler, um in Führung zu gehen – sie blieben ungenutzt.