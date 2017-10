Zuständigkeit Polizei HN Spürnasen werden schnell fündig

Landkreis Heilbronn - Der Parkplatz Bauernwald ist an diesem Mittwoch für Verkehrsteilnehmer aller Art gesperrt. Dennoch fahren regelmäßig Last- und Personenwagen auf die Fläche, stets begleitet von Polizeieinsatzfahrzeugen. Deren aufleuchtender Aufruf „Bitte folgen“ ist für die Fahrer dahinter unmissverständlich und geleitet jene, die auf dem Einsatzabschnitt der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim für die Beamten auffällig geworden sind, auf den Parkplatz. Dort warten die Polizei-Teams sowie der Zoll darauf, ihre langjährige Erfahrung zum Einsatz zu bringen. Die Sicherheit auf bundesdeutschen Straßen ist an diesem Nachmittag im Fokus der Beamten. Und Gründe zur Beanstandung gibt es erschreckend viele. Die liegen nicht nur im Mangel der Fahrzeuge, sondern immer wieder auch in der Person des Fahrzeuglenkers.