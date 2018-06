Wunnensteinschule Schulfest mit Zertifizierung gekrönt

Großbottwar

„Fußball verbindet die Welt“ – das Motto unseres Schulfestes zog sich bereits durch die vorangegangene Projektwoche. Jede Klasse suchte sich ein Teilnehmerland der Fußballweltmeisterschaft 2018 aus, lernte dieses in all seinen Facetten kennen und gestaltete ein passendes Fußballtrikot. Am Donnerstag und Freitag wurden die Vorrundenspiele ausgetragen, die an Spannung nicht zu überbieten waren. Unterstützt von Fangesängen gaben die Spieler alles, um ihre Mannschaft zum Sieg zu spielen.