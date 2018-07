Wunnensteinschule Großbottwar Mit dem Thema Bienen aufs Treppchen

Für die Wunnensteinschule Großbottwar traten gleich zwei Teams an, da beide bei der schulinternen Ausscheidung durch ihre Leistung beeindruckten und somit kein Sieger bestimmt werden konnte. Emilian Rittberger und Felix Schubert aus der Klasse 2c begleiteten als Reporter das Projekt ihrer Klasse rund um das Huhn.

Sie erklärten mithilfe einer Präsentation, wie sich das Huhn entwickelt, welche Hühnerarten es gibt, wie denn ein Ei überhaupt aussieht und vieles Interessantes mehr.

Aus dem Sachunterrichtsthema „Tiere im Winter“ entwickelte sich bei Laura Thum und Daan Willems aus der Klasse 4d das Interesse an der Honigbiene, ihre weltweite Bedeutung für den Menschen und welche Verantwortung wir für die Natur haben sollten. Auch sie zeigten durch ihre Präsentation und die kompetente Beantwortung der Fragen, wie sehr die Biene ihre Begeisterung geweckt hat.

Die Jury machte es sich nicht leicht und nach einer, für die „Naturforscher“ doch sehr langen Wartezeit, standen die Sieger fest. Der 1. Platz ging an die Talschule Backnang, mit ihrem Wiesenprojekt, der 2. Platz an die Grundschule Allmersbach am Weinberg, mit der Vorstellung der Wildbienen und der 3. Platz ging an die Wunnensteinschule, mit dem Thema Bienen. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Gewinner. Dadurch brachten sie dem Fachbereich ihrer Schule jeweils folgende Preise ein: Platz 1: 2500 Euro/Platz 2: 2000 Euro/ Platz 3: 1500 Euro.

Alle Teilnehmer, auch die Nichtplatzierten, können mächtig stolz auf sich sein. Sie beobachten, dokumentieren und forschen hoffentlich fleißig weiter! Ein Dankeschön gilt Kerstin Kind und Rolf Krautter von der Haug-Taxis-Stiftung, die den Kindern diesen Naturforscherwettbewerb auch an Grundschulen ermöglicht haben.