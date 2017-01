Wir für uns Gegenseitig voneinander lernen

Diese Meinung hatten auch Mitglieder des Bürgertreffs „Wir Für Uns“. Von vielen älteren Menschen leben Kinder oder die Enkel im Ausland. Super ist es dann, wenn man mit diesen per E-Mail, SMS,WhatsApp und weiteren Anwendungen kommunizieren kann. Und so ist die Idee entstanden: „Alt lernt von Jung“.

Vier Schülerinnen folgten der Einladung von Julius Portiek in den Bürgertreff. Mit viel Engagement und Spaß gaben sie ihr Wissen von iPhone und iPod den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Einführungskurs weiter. Manchmal sind eben die „Jungen“ den „Alten“ voraus. Gegenseitig voneinander lernen heißt da die Devise. Die Rollen einmal tauschen. Während junge Menschen von dem reichen Erfahrungsschatz der Senioren profitieren, konnten die Senioren bei diesem Kurs gemeinsam mit den Schülerinnen in die Welt von Computer und Co. eintauchen.

Mit viel Freude waren Alt und Jung bei der Sache. Mit einem herzlichen Danke an die vier Schülerinnen und vielem neuen Wissen gingen die Mitglieder des Treffs dann nach Hause. Schatzmeisterin Helga Knothe bedankte sich für das Engagement im Namen des Bürgertreffs „Wir Für Uns“ mit einer Pizza-Spende bei den Mädchen. Alt und Jung waren sich einig, dies müssen wir wiederholen.