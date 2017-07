Winzerhausen Mit Gesang über Brücken und Grenzen hinweg

Am Samstagmorgen waren um 9 Uhr Proben beider Chöre bis 11 Uhr angesetzt. Für diese zwei Stunden war für unsere mitgereisten Frauen und Gäste extra ein Frauenprogramm organisiert worden. Am Mittag dann die nächste freudige Überraschung: Unsere Freunde haben ein Schiff für alle gemietet. Bei schönstem Wetter ging es auf den Greifensee im Züricher Oberland zu einer zweistündigen Rundfahrt auf dem See. Ab 18 Uhr dann konzentrierte Vorbereitungen auf den großen Festakt am Abend im „Rössli“ in Illnau. Zwei Männerchöre und das „Jodlerchörli vom Pfäffikersee“ gestalteten das Riesenprogramm. Rund 500 Besucher waren im Saal, als Martin Graf, ehemaliger Stadtpräsident von Illnau-Effretikon, den Abend eröffnete. Gemeinsam mit unserem Moderator Peter Traa führten sie durch ein abwechslungsreiches Programm, das bis Mitternacht dauerte. Mal alleine, mal gemeinsam sangen die Chöre unter den bewährten Dirigenten Christel Pechmann für Winzerhausen und Kurt Strebel für den Männerchor Ottikon. Beide verstehen sich blendend, die Chemie stimmt . . .

Wenn jemand Geburtstag hat, bringt man auch etwas mit. Der Männerchor Winzerhausen brachte seinen Sangesfreunden für 110 Jahre dann für jedes Jahr eine Flasche besten Bottwartäler Wein mit. Eigens mit Etikett des Festabends. Außerdem noch zwei große Wegweiser, auf denen steht, wie weit es nach Winzerhausen ist.

Besonders gefreut hat uns alle, dass neben dem Stadtpräsident von Illnau Effretikon, Üeli Müller, auch unser Bürgermeister Ralf Zimmermann und Ortsvorsteher von Winzerhausen Friedrich Link am Festabend anwesend waren. Sie waren zu dieser Feier extra angereist. Auch sie überreichten ein Gastgeschenk.

Im Anschluss an den Festakt heizte unser Peter Traa noch kräftig die Stimmung mit seinem Akkordeon bis in die frühen Morgenstunden an. Die schon guten Freundschaften wurden weiter vertieft.

Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen Frühstück-Mittags-Brunch. Eine Band begleitete den Morgen mit schönen Melodien dazu. Dann kam gegen 14 Uhr der Moment des Abschieds. Gemeinsam sangen beide Chöre „als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“. Dirigiert von beiden Dirigenten, auch ein Novum. So manche Tränchen kullerten . . . Einige Wiedersehens-Termin wurden verabredet, so am 29. Oktober, wenn der Männerchor sein Jahreskonzert in der Kelter Winzerhausen abhält.