Winzerhausen Den Störchen ist ein gemütliches Bett bereitet

Doch so etwas braucht Zeit. „30 Jahre habe ich in Tripsdrill dafür gebraucht“, berichtet der ehemalige Chef des Freizeitparks, der Winzerhäuser Dieter Fischer. Sicher ist er sich, dass es „mit einem Gehegestorch schneller ginge“. Dennoch wolle man es weiterhin ohne einen solchen probieren. Nicht nur, weil dieses Vorgehen Tierschützer auf den Plan ruft, die dagegen sind, Störche in Gefangenschaft zu halten. Auch stellen sich ohne ein solches Hilfsmittel erste Erfolge ein. So sind im vergangenen Jahr 15 Störche über den Sauserhof gezogen, einer hatte sich kurzfristig niedergelassen, ist dann aber weitergezogen. „Auf jeden Fall waren wir in Alarmbereitschaft“, erinnert sich der Storchenfachmann.

Während also in Großbottwar die Nester gerichtet werden, sind die ersten Störche bereits da, etwa in Horrheim. „Aber es ist noch nicht zu spät für uns“, sagt der Experte. Auch wenn es durchaus überraschend sei, dass Tiere, die in Spanien überwintert hätten, wieder zurück sind. Der Storchenzug könne sich bedenkenlos noch bis Anfang Mai hinziehen.