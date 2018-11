Winzerhausen Aus Vorfreude wird Ernüchterung

Doch Signale vom Unternehmen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten keine mehr. Auch auf eine Anfrage unserer Zeitung heißt es von Helge Buchheister, Pressesprecher des Kabelnetzbetreibers, nur: „Ein weiterer Ausbau in Winzerhausen wird geprüft. Auch, ob dieser wirtschaftlich vertretbar wäre.“ Eine Antwort, die auch Bürgermeister Ralf Zimmermann erhalten hatte. Und eine Antwort, die nicht so klingt, als stünde der Anschluss der weiteren Haushalte in dem Großbottwarer Teilort kurz bevor. Zwar war für 2018 von Beginn an wenig Hoffnung auf einen weiteren Ausbau gemacht worden, zumindest war es anfangs aber „fest angedacht, Winzerhausen in zwei bis drei Abschnitten vollständig zu erschließen“, wie Fabian Schatton, der für Unitymedia die Kommunen betreut, bei dem Treffen 2017 gemeint hatte.

Die Stadt hängt also – wie die Bürger – gewissermaßen in der Luft. Ralf Zimmermann ist dennoch um Optimismus bemüht. Er hebt hervor, dass zumindest „die Gesprächsbereitschaft“ bei Unitymedia bislang immer da gewesen sei. Die Stadtverwaltung versuche es weiterhin auf gutem Wege, voranzukommen. „Wir warten, bis Unitymedia fertig kalkuliert hat. Das dauert leider länger, als es uns lieb wäre“, so der Rathauschef. Man sei aber natürlich froh, „wenn sie es denn wirklich tun“.

Was die Situation für die Stadtverwaltung schwierig macht: Sie selbst darf in den privatisierten Markt nicht eingreifen, da in Winzerhausen offiziell kein Marktversagen durch die Anbieter vorliegt. Im Gegenteil: Laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, in dem Breitband-Internetanschlüsse aufgeführt werden, verfügen mehr als 95 Prozent der Haushalte in Winzerhausen dank des Anbieters EFN eifel-net über eine Verbindung von mehr als 30 Megabit pro Sekunde. Im Zentrum des Teilorts stünden den allermeisten Haushalten gar 50 Mbit/Sekunde zur Verfügung. Werte, von denen die Bewohner jenseits des Gebiets Wanne, in dem Unitymedia das Glasfaser sogar bis in die Häuser verlegt hat, aber oft nur träumen können. Meist liegen die Maximalwerte bei weit unter 20 Mbit/Sekunde. Zudem ist die Datenmenge je nach Vertrag auf beispielsweise 30 Gigabyte gedeckelt – wer die verbraucht, kämpft sich einen Monat lang nur mit etwa 1 Mbit/Sekunde durchs Netz.

Die Stadt muss also weiter ausharren, sieht sich in diesem Rahmen aber gut aufgestellt. So verfügt Großbottwar laut Ralf Zimmermann für das gesamte Stadtgebiet über eine Masterplanung, aus der entnommen werden kann, bei welchen Straßensanierungen auch Leerrohre für Glasfaser, so genannte Speedpipes, verlegt werden. Diese werden gerade auch in der Kernstadt sowie in Hof und Lembach mit verlegt, wo die Telekom buddelt, um bis Februar 2019 schnelles Internet herzustellen. Auch bei der Ortskernsanierung in Winzerhausen sollen diese Leerrohre mitverlegt werden.