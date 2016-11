Winzerhausen Am Sonntag ist Sally Grayson in den „Battles“

Winzerhausen - Die Winzerhäuserin Sally Grayson hat den ersten Schritt bei der Pro7/Sat1-Show „The Voice of Germany“ geschafft (wir berichteten) – am Sonntag, 27. November, geht es für sie weiter. In den sogenannten Battles singen jeweils zwei Talente eines Teams gegeneinander, die Coaches entscheiden sich am Ende für einen der beiden.